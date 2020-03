Numa conferência de imprensa realizada na Direção-Geral de Saúde (DGS), a Ministra da Saúde Marta Temido confirmou que o número de casos por infeção do novo coronavírus mantém-se nos 41. A responsável pediu também para que todos "respeitem as orientações, informações e aconselhamentos das autoridades de saúde", falando de "um momento difícil" que "apenas conseguiremos enfrentar com coesão social”.

Lusa