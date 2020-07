Alexandra Leitão, que tutela as autarquias, apresentou hoje no parlamento uma proposta de lei do Governo para a prorrogação até 31 de dezembro do regime excecional de medidas para as autarquias locais, nomeadamente alteração às regras de endividamento caso as despesas tenham sido realizadas no âmbito do combate à pandemia.

O regime excecional para as autarquias, criado para que pudessem fazer face a despesas durante a pandemia, vigorava até 30 de junho.

De acordo com a ministra, na próxima semana reunirá o grupo de trabalho já constituído, que irá “apurar os valores do Fundo Social Municipal, tendo em conta as novas despesas elegíveis”.

“Os acertos relativos em 2020 serão tidos em conta nas transferências para o FSM no orçamento de 2021”, afirmou.

A ministra respondia a críticas de deputados da oposição, que alegaram desconhecer qual o valor em que o FSM iria ser reforçado para que os municípios pudessem fazer face às despesas extraordinárias contraídas durante a pandemia, questionando, nomeadamente, porque é que esse valor não foi já inscrito no Orçamento Suplementar aprovado recentemente.