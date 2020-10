"Ontem [domingo] ao fim da tarde, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) foi informado que testou positivo à covid-19", é referido em comunicado.

A nota indica que Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

"Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo" com o ministro, acrescenta o gabinete de António Costa.

O comunicado indica igualmente que "os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados".

A notícia tinha sido avançada pela rádio Renascença, pouco antes da meia-noite desta segunda-feira, que, porém, não adiantava o nome. O responsável pelo MCTES é, assim, o primeiro membro do executivo a ser infetado pelo novo coronavírus, isto numa altura em que o número de casos no país volta a subir, batendo, até, os recordes dos primeiros meses da pandemia.

Este domingo o governo voltou a reunir-se, para aprovar a proposta de Orçamento do Estado para 2021, que deverá ser entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, mas o encontro foi feito por via eletrónica — ou seja, os ministros não estiveram juntos.

Uma comitiva do executivo português encontrou-se com parte do governo espanhol este sábado na Guarda, por causa da Cimeira Ibérica, mas Manuel Heitor não fez parte do grupo. Nesse dia, a agenda do ministro previa que estivesse em Óbidos para assinalar o 25.º aniversário do ministério que atualmente tutela. Manuel Heitor, 62 anos, é ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior desde 2015.

O Ensino Superior é, precisamente, um dos focos que mais preocupação tem gerado. Com o regresso às aulas, pelo menos nas universidades do Porto e de Aveiro surgiram dois focos de contágio, ligados aos alunos estrangeiros no âmbito do programa Erasmus.

Portugal registou 1.090 novos casos de covid-19 até às 0h de domingo, somando também 13 novas vítimas mortais. No total, morreram 2.080 pessoas dos 86.664 casos de infeção confirmados, segundo aquele que é o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Nesta altura não é possível saber quais os verdadeiros impactos deste caso na agenda do governo, a começar pela entrega e apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2021, que costuma ser feita pelo ministro das Finanças, em São Bento, às mãos do presidente da Assembleia da República. A este momento, sucede-se uma conferência de imprensa para a sua apresentação.

Ministro terá estado com comissária europeia infetada

Na quarta-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi ouvido no parlamento, mas participou na audição por Skype, porque no fim de semana anterior tinha estado em contacto com um elemento da Universidade de Aveiro que testou positivo a infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

O 'Jornal de Notícias' apurou junto de fonte próxima do governo que a comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, que anunciou no sábado ter também testado positivo, terá estado reunida com Manuel Heitor, mas não indica em que data.

No último domingo, dia 4 de outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esteve presente, com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, num encontro sobre ciência e inovação que decorreu em Lisboa.

Depois de ter estado, no dia 29 de setembro, no Conselho de Estado com António Lobo Xavier, que testou positivo, no dia 5 o presidente da República indicou ter realizado três testes à covid-19 nos dias que se seguiram àquela reunião, todos com resultado negativo.

Entretanto, no domingo à noite, o ministério do Ambiente e da Ação Climática informou que foi cancelado, "por motivos de imperativo de agenda", o evento nas antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar, onde estava prevista a presença do ministro João Pedro Matos Fernandes.

(Artigo atualizado às 01:49)