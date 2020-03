O despacho do presidente da Câmara, Miguel Baptista, a que a agência Lusa teve acesso, suspende a realização de todos os eventos e atividades realizadas pela Câmara ou em equipamentos municipais, e restringe o acesso às piscinas municipais, pavilhões e campos desportivos, com exceção dos treinos de atletas de competição.

No documento, o autarca de Miranda do Corvo refere que a Câmara vai proceder "à avaliação casuística da suspensão/restrição da realização de mercados e feiras" e promover ações de sensibilização e esclarecimento com as instituições particulares de solidariedade social e associações, com a presença do delegado de saúde.

O despacho municipal, que determina a passagem ao estado de Alerta do plano de Contingência Covid-19, recomenda ainda ao Agrupamento de Escolas a não utilizar o pavilhão para aulas letivas e incentiva os munícipes a utilizar as plataformas informáticas, ou outros meios não presenciais, para contactar com os serviços camarários.

Entre as medidas a tomar, consta ainda a sensibilização às Juntas de Freguesia para o incentivo de formas alternativas ao atendimento presencial, o indeferimento de eventos na via pública e recintos improvisados e de pedidos de transporte, com exceção das deslocações para presença em competições oficiais.

Por último, o documento determina o registo de todos os cidadãos que contactem com os serviços públicos de responsabilidade do município e a realização das reuniões de Câmara sem público.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.