A decisão foi tomada hoje à tarde em reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil e consta de um despacho assinado pelo presidente da autarquia, Luís Simão, publicado na página de Internet e consultado pela agência Lusa.

“Determino prolongar o encerramento ao público até ao dia 21 de agosto [sexta-feira], inclusive”, das instalações da Oficina da Criança, do edifício dos Paços do Concelho, da Casa da Cultura e de todos os equipamentos desportivos, pode ler-se no despacho.

A decisão é justificada pela evolução da covid-19 no concelho e “a existência de casos positivos” em Mora, onde está ativado o Plano de Contingência para os Serviços Municipais, sendo “entendimento do executivo” que “a melhor forma de evitar a evolução deste vírus é a prevenção”.

Segundo a câmara, “no final deste período, a situação será reavaliada”.

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila alentejana de Mora subiu hoje para 42, estando internados no hospital em Évora quatro doentes, dois deles em cuidados intensivos, indicou hoje à agência Lusa o presidente da câmara.

“Os dados que temos da Autoridade de Saúde, até às 12:00 de hoje, é que há 42 pessoas infetadas” com a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, disse o autarca.

Deste total, “quatro doentes, todos homens”, estão internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), sendo que “dois deles encontram-se nos cuidados intensivos”, destacou.

Devido a este surto de covid-19, surgido há pouco mais de uma semana, com as três primeiras pessoas da comunidade infetadas a serem detetadas no dia 09, já foram realizados “seguramente mais de 300 testes” à doença, até hoje, avançou.