Em comunicado divulgado hoje é referido que a constituição do fundo foi decidida na reunião do Conselho Intermunicipal da Lezíria do Tejo realizada na quinta-feira, pretendendo-se constituir “uma reserva estratégica de apoio aos municípios e região” de máscaras e fatos de proteção individual.

Grande parte do fundo, cerca de 225 mil euros, visa apoiar a aquisição de material médico para o Hospital Distrital de Santarém, designadamente a compra de nove ventiladores para reforço dos que vão ser adquiridos por aquela unidade de saúde, lê-se na nota.

Por outro lado, foi deliberado dedicar o Laboratório Móvel do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo à fabricação de máscaras de proteção, que serão oferecidas ao hospital distrital, e serão adquiridos os materiais necessários para “o bom funcionamento da impressora 3D”.