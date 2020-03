Num comunicado hoje divulgado, o Museu Coleção Berardo anunciou que “encerra ao público até ao próximo dia 13 de abril”, tendo esta “medida preventiva” sido “tomada no seguimento da aplicação do plano de contingência delineado pelo Museu Berardo e na sequência das orientações da Direção-Geral da Saúde face à pandemia de coronavírus”.

A inauguração da exposição “Obras Inéditas”, de Julian Opie, agendada para a próxima quarta-feira às 19:00, “decorrerá apenas 'online', com transmissão em direto”.

“Neste formato digital, o público é convidado a acompanhar o artista numa visita guiada em ‘live streaming’ através das redes sociais do Museu, no Facebook, no Instagram e no Youtube”, refere o museu.

Também “atendendo à situação de saúde pública vivida atualmente”, a Fundação EDP decidiu encerrar ao público a Central Tejo e adiar a reabertura do MAAT, ambos “para data a anunciar”, segundo uma nota publicada no 'site' oficial daquele museu.

O edifício principal do MAAT deveria reabrir no dia 27 de março, depois de ter sido afetado pelo mau tempo em dezembro.

Nos últimos dias têm sido vários os espaços culturais que têm encerrado ou suspendido as respetivas programações, depois de o Governo ter recomendado a suspensão de eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas e em espaços abertos com mais de cinco mil, que hoje se tornou numa interdição de facto até, pelo menos, 09 de abril.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.