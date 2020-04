“Neste ambiente que estamos a viver há cerca de quatro semanas começamos a notar algum cansaço”, assume o comissário José Ferreira, chefe da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, que diz falar em seu nome pessoal e em nome das dezenas de agentes que coordena neste tempo do novo coronavírus.

Com um cargo de gestão, José Ferreira diz que o dia de folga “continua a ser um dia em teletrabalho efetivo” e em que “às vezes se trabalha mais do que quando está no terreno”, só que em condições mais precárias e com a família em casa.

A racionalidade, a paz e ordem para lidar com a pressão e o stresse no cargo são encontradas no ‘mindfulness’ (conceito relativo a um estado mental caracterizado pela autorregulação da atenção), confessa José Ferreira, 43 anos, nascido e criado na freguesia de Campanhã, no Porto, casado e com dois filhos de 02 e 11 anos.

“É uma coisa que não é estudada, é uma coisa quase inata, ou seja, eu tento abstrair-me de muita coisa e concentrar-me naquilo que estou a fazer e tirar partido, mesmo que sejam tarefas domésticas e rotineiras, para tentar ter alguma racionalidade e não me perder”, explica o adepto dos benefícios do ‘mindfulness’, que ora coordena a operação “Páscoa em Casa”, ora pega na esfregona e no aspirador e cozinha as refeições em casa.

Os dias “mais desgastantes” são os que antecedem as operações especiais, como o caso da “Páscoa em Casa” ou o arranque da fiscalização para o estado de emergência.

“Posso-lhe dizer que na quarta-feira [08 de abril], foram mais de 50 telefonemas que fiz e recebi, estando em casa”, conta, recordando que as comunicações eletrónicas caíam de cinco em cinco minutos e só às 18:00 é que soube finalmente o horário do efetivo policial para o dia seguinte, quando arrancou o plano da época festiva.