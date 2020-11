O Portugal Fest é um festival de artes integradas, criado em 2014, com o objetivo de promover as tradições portuguesas em São Paulo e de compartilhar experiências gastronómicas, artes visuais e musicais com a comunidade luso-brasileira.

Segundo informações divulgadas pelo Jornal Mundo Lusíada, um dos patrocinadores da festa, a programação chegará ao público através de transmissões digitais simultâneas nos canais do Portugal Fest nas redes sociais, a 22 de novembro.

Haverá apresentações musicais e de grupos folclóricos, com destaque para a Tocata da Casa de Portugal, composta pelos músicos Chico Fernandes, Luis Pesqueira, Emerson Guedes e Paulo Magalhães e dois grupos convidados, o Rancho Folclórico Lusitano e Rancho Folclórico da Portuguesa.

Também serão organizadas atividades como uma oficina de gastronomia, uma conversa sobre vinhos com um enólogo e palestras sobre azulejos portugueses.

Os organizadores destacaram que a programação de 2020 permitirá uma “boa interação entre cultura, arte, gastronomia e empresariado”, contando com apoio do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, da Associação Comercial de São Paulo, da Agência de Investimentos das Empresas Portuguesas (AICEP) e da Prefeitura de São Paulo.