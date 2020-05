A câmara, que prevê iniciar a época balnear entre os dias 10 e 14 de junho, alertou hoje o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para “a necessidade de criar mais postos de vigia nas praias do concelho”, sobretudo as não concessionadas, como a Praia do Norte e a dos Salgados, “com enormes línguas de areia onde é preciso acautelar a segurança dos banhistas”.

O alerta foi hoje dado numa reunião, por videoconferência, com o ministro e várias entidades ligadas ao ordenamento das zonas balneares, na qual o presidente da câmara, Walter Chicharro, lembrou que a Nazaré “tem diferentes tipologias de praias”, em relação às quais o município assegura a vigilância.

No entanto, "perante as normas que vão ser lançadas, por mais que se envolvam os nadadores-salvadores e as autarquias, haverá a necessidade de ter um controlo discreto de ‘uma farda’, seja dos fuzileiros ou da autoridade marítima”, afirmou, em declarações à Lusa.

A câmara do distrito de Leiria aguarda a definição, por parte do Governo, das normas de utilização das praias durante a próxima época balnear, mas o autarca assegurou hoje estar “disponível para suportar os custos com mais postos de vigia e mais nadadores-salvadores”, instando o Governo a “garantir a formação para que haja efetivos em número suficiente”.

Por parte da autarquia, que investe anualmente “entre 100 a 110 mil euros por ano” na vigilância das praias, vão este verão ser alocados “todos os meios que costumam ser disponibilizados na época de ondas grandes”, ou seja, uma carinha cedida por uma marca de viaturas, várias moto 4, buggies, a equipa de intervenção dos bombeiros e meios da autoridade marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos.