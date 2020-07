As IPSS, explicou o responsável, podem aceder "aos termos desta negociação" e indicar "as quantidades de EPI que consomem em média mensalmente", através do endereço eletrónico unitate.typeform.com/to/eRi1b3qi.

"Fazemos uma negociação coletiva com os fornecedores que entendam concorrer e, depois, informamos as instituições do preço que foi conseguido e elas aceitam ou não. Aceitando, asseguram o fornecimento destes bens pelo período de seis meses", referiu.

Serão feitas "seis entregas" de equipamentos, uma em cada mês, "entre agosto deste ano e janeiro de 2021", acrescentou.

O representante no Alentejo da CNIS notou que, desde o início da pandemia de covid-19, o preço dos EPI sofreu "um aumento muito substancial", indicando que há equipamentos que "custam dez vezes mais do que aquilo que custavam" antes da pandemia.

"As IPSS lidam diariamente com utentes, alguns deles que fazem parte dos grupos de risco, como idosos e pessoas com deficiência e outras com problemas de saúde", pelo que "há necessidade de utilização dos equipamentos em todas as instituições", disse.

Advertindo que "as restrições financeiras das IPSS são muito elevadas" e que há instituições com "orçamentos que são recorrentemente deficitários", Tiago Abalroado insistiu que a central é "um instrumento de apoio" que pode permitir a aquisição de equipamentos a "custos mais reduzidos".

Portugal contabiliza pelo menos 1.629 mortos associados à covid-19 em 44.416 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).