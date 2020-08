A Noruega anunciou hoje que desaconselha as viagens não essenciais à Alemanha devido ao ressurgimento de novos casos do novo coronavírus no país, que até agora tinha sido considerado um modelo na gestão da pandemia de covid-19.

Para além da recomendação oficial feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros deste país nórdico, a Noruega vai também, a partir de sábado, obrigar os viajantes da Alemanha e do Liechtenstein a ficarem em quarentena durante dez dias quando entrarem no país. Para além da Noruega, também a Finlândia impôs restrições às viagens de cidadãos provenientes da maioria dos países da União Europeia, como a Alemanha, cujos cidadãos têm de ficar 14 dias em quarentena ao entrarem neste país nórdico, que isentou deste procedimento os cidadãos da Itália, Hungria, Eslováquia, Estónia e Lituânia, segundo a agência de notícias AFP. A Alemanha tinha sido encarada como um modelo na gestão da propagação da pandemia, mas o número de casos tem vindo a subir de forma significativa este mês, que está a ser atribuído ao regresso dos turistas. Hoje, o país registou mais de 1500 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 9.280. A Noruega, por seu turno, registou até agora 10.454 casos de covid-19 no seu território, que resultaram em 264 mortes. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.