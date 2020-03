As alterações surgem “no seguimento das medidas anunciadas pelo governo, bem como no contacto direto com a Câmara do Porto, para conter a propagação do surto de Covid-19”.

A STCP esclarece também que irá começar a divulgar recomendações da Administração Regional de Saúde do Norte para que os passageiros assegurem, sempre que possível, “uma distância de um metro” e, “havendo lugares vazios, não se sentarem junto a outro passageiro”.

Outro dos conselhos é, “nas paragens, efetuar fila assegurando um perímetro de segurança de um metro”.

A empresa diz ter “ativa uma equipa interna, com a coordenação do Departamento de Recursos Humanos onde integra a Medicina de Trabalho e Higiene e Segurança no Trabalho, em colaboração com os diversos departamentos da empresa e Comissão de Trabalhadores” para “aplicação e ajustamento das medidas necessárias em cada momento”.

Noutra nota de imprensa, a empresa revela que “avançou com um reforço adicional de higienização e desinfeção, enquanto medida preventiva face a possíveis situações de contágio de Covid-19, respeitando as diretrizes globais recomendadas pelas autoridades de saúde”.

Assim, os autocarros em operação são alvo de “desinfeção geral do interior dos veículos por nebulização, que é acrescido às já habituais limpezas diárias, realizadas no fim de serviço, em horário noturno”.

Estão ainda “a ser implementados, progressivamente, mais momentos de desinfeção e higienização durante o dia, especificamente no início dos percursos no centro do Porto, a serem executados nos locais em que se verifica maior concentração de términos de linhas”.

O mesmo acontece “nas instalações da empresa” e na Estação de Recolha de Francos, na Estação de Recolha da Via Norte, nas Instalações de Massarelos e da Torre das Antas é feito “o controlo de temperatura corporal para aceder às instalações”.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (34), ao passar de 78 para 112, dos quais 107 estão internados.

Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.