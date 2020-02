Os ministros europeus com a tutela da Saúde já se tinham reunido no passado dia 13 de fevereiro em Bruxelas para discutir o reforço da coordenação para prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou hoje para “muito elevado” o nível de ameaça do novo coronavírus, que já infetou mais de 83 mil pessoas a nível global, nomeadamente em vários países europeus.