“Iremos também articular com as autoridades de saúde a nível nacional, para que possam fazer o rastreio dos contactos dos casos positivos que se encontram no continente, bem como dar nota às autoridades de saúde a nível internacional, porque efetivamente conseguimos detetar que há aqui um ponto comum: este cruzeiro que esteve no Dubai no início do mês de março”, adiantou hoje o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Em causa está um cruzeiro com destino ao Dubai, realizado de 7 a 14 de março, no navio MSC Belissima.

Num levantamento feito em conjunto com a Secretaria Regional do Turismo dos Açores, foram identificados 17 açorianos que estiveram no mesmo navio de cruzeiro, 11 dos quais infetados pelo novo coronavírus, estando nove nos Açores e dois em Lisboa.

Entre os restantes, três obtiveram resultado negativo, um foi inconclusivo e um está à espera de colheita laboratorial, nos Açores, estando ainda um açoriano em quarentena em Lisboa.

O primeiro caso positivo identificado nos Açores, relacionado com este cruzeiro, uma mulher de 49 anos residente na ilha de São Jorge, foi detetado no dia 18 de março, mas na altura a Autoridade de Saúde Regional não revelou a origem da infeção.

No dia 21, foi detetado um segundo caso na ilha de São Jorge (o quarto nos Açores), uma mulher de 60 anos que tinha estado no mesmo cruzeiro, tendo sido revelado apenas que integrava “um grupo de oito pessoas que fez uma viagem ao estrangeiro”.