De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.631 e o total de casos confirmados é de 44.859.

De acordo com o boletim de hoje, há 512 pessoas internadas, mais um caso do que ontem. Destes casos de internamento, há 74 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos duas pessoas do que esta terça-feira.

O boletim desta quarta-feira continua sem incluir os números mais atuais relativamente à distribuição geográfica por concelho.