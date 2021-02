O relatório diário refere que às 23:59 de quarta-feira existiam 1.088 internados em enfermaria covid-19, menos 50 relativamente a terça-feira, e 143 em unidades de cuidados intensivos, menos 10, dos quais 99 ventilados.

De acordo com a ARSC, as taxas de ocupação nas enfermarias e nas unidades de cuidados intensivos baixou de 83% para 79% e de 84% para 78%, respetivamente.

Os hospitais da região Centro emitiram na quarta-feira 89 altas para doentes em enfermaria e duas nos cuidados intensivos, tendo ainda registado 26 óbitos em meio hospitalar, menos cinco do que na terça-feira.

No setor social, privado, militar e Estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 75 doentes com covid-19 (menos cinco do que no dia anterior), em 123 camas ativas.