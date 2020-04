Depois de Itália, os países mais afetados pela pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus são os Estados Unidos, com 18.002 mortes e 486.490 casos, seguindo-se Espanha (15.843 mortes e 157.022 casos), França (13.197 mortes e 124.869 casos) e o Reino Unido (8.958 mortes e 73.758 casos).

O continente europeu totalizou hoje, até às 19:00, 70.270 mortes e 857.822 casos.

Já os Estados Unidos e o Canadá registaram 18.581 mortes (508.536 casos), a Ásia 4.621 mortes (131.293 casos), o Médio Oriente 4.503 mortes (92.743 casos), a América Latina e as Caraíbas 2.131 mortes (53.632 casos), África 691 mortes (12.699 casos) e a Oceânia 62 mortes (7.386 casos).

A China, excluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, onde a pandemia começou no final de dezembro, contabiliza um total de 81.907 casos (mais 42 nas últimas 24 horas) e 3.336 mortes (mais uma morte registada no último dia). Pelo menos 77.455 pessoas já são consideradas curadas.

O Sudão do Sul também registou a primeira morte nas últimas 24 horas e o Iémen diagnosticou o primeiro caso no país.

Este balanço da agência de notícias francesa foi feito através da recolha de dados junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

[Notícia atualizada às 23h21]