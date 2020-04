"Os recuperados distribuem-se por quatro concelhos: temos quatro residentes no concelho do Funchal, um no concelho de Câmara de Lobos, dois no concelho da Ponta do Sol e um no concelho de Machico", disse Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, em videoconferência, no Funchal.

Entre os doentes recuperados, um corresponde ao que se encontrava internado na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Central do Funchal.

"Em relação aos restantes doentes, permanecem com sintomas ligeiros, mantendo-se 11 deles no seu domicílio e 32 em unidades hoteleiras dedicadas a isolamento", esclareceu Bruna Gouveia.

A responsável indicou que 18 casos suspeitos aguardam resultados laboratoriais, num total de 1.007 já estudados no arquipélago da Madeira desde fevereiro.

A cadeia de transmissão identificada no bairro social Nova Cidade, na freguesia de Câmara de Lobos, onde foi instalada uma cerca sanitária, mantém-se com 28 doentes assinalados.

As autoridades testaram 222 contactos associados e iniciaram também a testagem dos cerca de 600 moradores do complexo habitacional, tendo já processado 108 amostras, 103 das quais com resultado negativo.