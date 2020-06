"Encorajamos os países a serem criativos, a encontrar formas de as pessoas continuarem com a sua vida, ao mesmo tempo que as protegem", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa videoconferência de imprensa transmitida da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesu, "todos os países estão a enfrentar um equilíbrio difícil", o de "proteger as pessoas" de uma nova doença respiratória infecciosa, que se propaga facilmente e mata, e o de "minimizar os danos sociais e económicos" decorrentes de uma pandemia.

"Há uma escolha entre as vidas e a subsistência", referiu o diretor-geral da OMS, assinalando que "alguns países" assistem a um "aumento rápido" de novos casos "à medida que reabrem a sua economia".

O diretor-executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Michael Ryan, reconheceu que "não há um risco zero" na pandemia da covid-19 e que "é um dilema" para os países "equilibrar as medidas de isolamento e proteger os meios de subsistência das pessoas".