Segundo este organismo das Nações Unidas, o valor de 675 milhões de dólares será usado só no mês de abril em “esforços de resposta” no combate ao novo coronavírus, que já infetou mais de 140 mil pessoas em todo o mundo e já provocou 5.347 mortes em 124 países e territórios, sendo esta uma ação histórica da OMS para angariar fundos para combater uma pandemia mundial.

A OMS sublinha que, à medida que o surto evolui, “é previsível que as necessidades de financiamento aumentem” e, por isso, as contribuições para o fundo terão um papel fundamental no apoio aos países, incluindo “rastrear e entender a propagação do vírus” e “garantir que os doentes recebam os cuidados de que precisam e que os profissionais da linha de frente obtenham suprimentos e informações”.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 124 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.