“Este não o momento para pânico, é o momento para estarmos preparados, totalmente preparados”, disse António Guterres, citado pela agência espanhola Efe.

O secretário-geral da ONU falava aos jornalistas após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter elevado o risco de expansão global do novo coronavírus de “alto” para “muito alto”, no mesmo dia em que foi confirmado, na Nigéria, o primeiro caso de contágio na África Subsaariana.

Guterres realçou que a comunidade internacional deve “fazer tudo o que seja possível” para conter a epidemia do Covid-19, sem “estigmas e respeitando os direitos humanos”.

A OMS aumentou hoje para “muito elevado” o nível de ameaça do novo coronavírus, que já infetou cerca de 79.000 pessoas na China e mais de 5.000 no resto do mundo.

O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que os epidemiologistas da OMS acompanharam em permanência os desenvolvimentos da infeção por SARS-CoV-2, doença denominada Covid-19, e foi decidido aumentar a avaliação do risco de propagação e do risco de impacto para o nível mais alto.