Como orientar uma situação de isolamento de crianças ou seniores, como lidar com o ‘stress’ no surto, ou como ajudar as crianças a lidar com a situação são algumas das perguntas que têm resposta no ‘site’ da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

As crianças podem responder ao ‘stress’ do isolamento pedindo mais colo, sentirem-se mais ansiosas, agitadas ou mesmo zangadas, isolarem-se ou começarem a fazer xixi na cama e sempre que possível, os pais devem manter as rotinas e os horários habituais.

Os adultos devem reagir a estas atitudes com compreensão, carinho e atenção e sempre que possível criar condições para as crianças brincarem e relaxarem.

Em relação à forma de ajudar os idosos a lidar com o isolamento, a sugestão dos psicólogos passa por falarem com amigos e familiares porque isso reduz a ansiedade, a solidão ou o aborrecimento e ainda tomar a iniciativa de aprender a adaptar-se às novas tecnologias de comunicação por exemplo videochamadas.