Em resposta enviada hoje à agência Lusa, a OM diz que tem recebido “informações, denúncias, documentação e queixas” relacionadas com os médicos que integram aquele grupo e com as ideias por ele propagadas e que “decidiu compilar o dossier e remeteu-o para os Conselhos Disciplinares respetivos, para análise e efeitos tidos como convenientes”.

“Em concreto, foram remetidas duas queixas, mas recordamos que podem dar entrada direta no disciplinar por outras vias”, acrescenta a OM.

A Ordem insiste que “o cumprimento das regras já conhecidas, como higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento físico, são determinantes para o combate à pandemia e devem ser acolhidos por todos os cidadãos”.

O Movimento Médicos Pela Verdade tem médicos de várias especialidades.

A abertura de queixas relativas a estes clínicos foi noticiada na imprensa esta semana.