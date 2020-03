Num comunicado hoje divulgado, no qual apresenta o “plano de contingência perante o Covid-19", a organização da ModaLisboa refere que “o evento poderá ser realizado à porta fechada no caso de a situação se agravar, com emissão em ‘livestream’ [direto ‘online’] dos desfiles”.

“Esta decisão será tomada em última instância e em caso de necessidade ou indicação das autoridades locais e nacionais de saúde”, sublinha a organização.

O comunicado da organização da ModaLisboa foi enviado ao final da tarde de hoje, após a confirmação dos dois primeiros casos em Portugal de infeção pela epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.

A 54.ª edição da ModaLisboa decorre nos Paços do Concelho e na zona do Campo de Santa Clara, no Mercado de Santa Clara e nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, e “será implementado um conjunto de medidas pré e durante o evento enquanto ‘Plano de Contingência perante o Covid-19’, por forma a assegurar as melhores condições de segurança e saúde, tanto para trabalhadores como para visitantes”.

A lista de medidas inclui “a monitorização dos diferentes públicos-alvo, nomeadamente convidados e equipas internacionais, que tenham como país de origem áreas com transmissão comunitária ativa nos últimos 14 dias” e a “implementação de medidas de rastreio junto dos colaboradores e todos os parceiros em atividade no evento”.

Contempla, também, o “reforço de medidas de desinfeção em todos os locais do recinto e disponibilização de dispensadores de gel desinfetante”, e o “reforço de sinalética e divulgação de informação sobre cuidados e medidas a tomar em caso de sintomas”.