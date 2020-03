“Apesar de terem iniciado formalmente o seu processo após o dia 18 de março, já muito antes dessa data haviam iniciado o seu processo de integração na sociedade, antes da declaração do estado de emergência e da consciencialização geral da situação de pandemia. Por isso, não se justifica esta limitação temporal. A sua desproteção é injusta e no atual contexto prejudica a estabilidade social de toda a sociedade”, referem as duas instituições em comunicado.

Já hoje, quando questionada pela Lusa sobre o número de imigrantes abrangidos pela medida, a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, disse que os dados não estão disponíveis, mas que “serão milhares”.

"Procurando dar resposta à natureza específica da ameaça de contágio por covid-19, a gestão dos atendimentos e agendamentos deve ser feita de forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), determinando que, à data da declaração do Estado de Emergência Nacional, os mesmos se encontram em situação de permanência regular em Território Nacional", lê-se no diploma publicado na sexta-feira em Diário da República.

Portugal regista hoje 100 mortes associadas à covid-19, mais 24 do que na sexta-feira, enquanto o número de infetados subiu 902, para 5.170, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.