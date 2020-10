Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 928 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com este balanço, o país atingiu os 226.604 óbitos, com 8.773.407 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia, depois de terem sido identificados 75.697 contágios nas últimas 24 horas.

Nova Iorque é o estado com maior número de mortos (33.424). Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.978 pessoas.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos terão ultrapassado as 315 mil mortes, com o número a subir para as 385 mil a 01 de fevereiro de 2021.

México

O México registou 643 mortos e 5.942 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades.

O número total de óbitos subiu para 89.814 e o de contágios para 901.268 desde o início da pandemia.

As autoridades adiantaram que 659.473pacientes já foram dados como recuperados.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia.

O México é o décimo país com mais infeções e o quarto com mais mortes devido à covid-19.