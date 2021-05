Reino Unido

O Reino Unido registou hoje duas mortes associadas à covid-19 e 1.770 novos casos de positivos, segundo os dados oficiais divulgados pelas autoridades britânicas.

No sábado, o Reino Unido tinha contabilizado cinco mortos e 2.047 casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados, tendo permanecido numa trajetória descendente na última semana (-4,3% nos casos e -39,1% nas mortes em relação aos sete dias anteriores).

Desde o início da pandemia, foram notificados 129.373 óbitos associados à covid-19 no país, num total de mais de 4,43 milhões de casos confirmados.

Até sábado ao fim do dia tinham sido vacinadas 35.371.669 pessoas no Reino Unido com a primeira dose de uma vacina contra a covid-19, das quais 17.669.379 já receberam também a segunda dose.

Itália

A Itália registou hoje mais 8.292 novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 139 mortos associados à covid-19, o que representa o menor número de óbitos num dia desde outubro do ano passado.

Nas últimas 24 horas, além de uma redução nos óbitos, também se verificaram menos novos casos de contágio, passando de 10.176 no sábado para 8.292, mas também diminuiu o número de testes de diagnóstico, para 226.006, contra os 338.436 realizados na sexta-feira.

No total de 226.006 testes de diagnóstico, foi detetada uma taxa de positividade de 3,7%, contra 3% registada no sábado.

Em Itália já foram infetadas 4.111.210 pessoas desde que em fevereiro do ano passado foi detetado o primeiro caso de covid-19 no país.

A pressão nos hospitais italianos continua reduzida, estando 15.420 pessoas internadas, menos 379 do que no sábado. Destes doentes, 2.192 encontra-se em unidades de cuidados intensivos (menos 19).

A partir de segunda-feira nenhuma região italiana estará na zona vermelha, aquela com maiores restrições, e apenas Sicília, Sardenha e Vale de Aosta estão na zona laranja.

Seis regiões têm uma classificação de risco moderado (das quais uma, Calábria, tem uma alta probabilidade de progressão para alto risco nas próximas semanas) e 15 regiões têm uma classificação de baixo risco.