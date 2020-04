Os doentes com necessidade de internamento hospitalar estão entretanto distribuídos por várias unidades de saúde de Ovar, Aveiro, Santa Maria da Feira e Porto, mas na Arena Dolce Vita do concelho sob cerco profilático também já está instalado um hospital de campanha com 100 camas.

"Os equipamentos clínicos estão a chegar, o corpo médico e de enfermagem também, e hoje decidimos comprar 28 camas articuladas e 13 monitores para que este hospital seja uma realidade no início da próxima semana e possa começar a receber aqueles que precisam de cuidados hospitalares", anunciou Salvador Malheiro.

Ainda nesse contexto, o autarca deixou depois um apelo à comunidade: "Queremos para o nosso hospital de campanha um nome que nos una e congregue todo este espírito vareiro, portanto deixem as vossas sugestões".

O novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 63.000 morreram. Ainda nesse universo de doentes, mais de 211.000 recuperaram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 10.524 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 266 morreram, 1.075 estão internados em hospitais, 75 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril, permitindo agora a laboração de fabricantes de equipamentos de segurança e serviço "take-away" em restaurantes.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, o que vigora até às 23:59 do dia 17 de abril. A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.