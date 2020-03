Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), disse que a reunião prevista para a manhã de quarta-feira com o Ministério da Educação será uma de trabalho na qual os pais pretendem alertar o executivo para algumas preocupações relativas às medidas em vigor no combate à pandemia de Covid- 19, nomeadamente os direitos no acompanhamento aos filhos.

Os apoios previstos preveem a manutenção de remuneração a quem está em teletrabalho e o pagamento de 66% do ordenado base aos pais que não possam continuar a trabalhar e que tenham de ficar em casa a tomar conta dos filhos com idades até aos 12 anos.

Este apoio é suspenso na interrupção letiva da Páscoa, ou seja, de 30 de março a 13 de abril, o que está a deixar os pais preocupados, sobretudo aqueles que não têm com quem deixar os filhos.

“Há de facto pessoas preocupadas, porque as entidades patronais estão a avisar que nas férias não têm de justificar as faltas. Obrigarão naturalmente a que as pessoas metam 15 dias de férias”, disse à Lusa Jorge Ascensão que pede que, “pelo menos, a falta possa ser justificada”.

O presidente da Confap vai ainda sugerir à tutela que se não puderem ser pagos os 66% do vencimento, que seja possível pagar de acordo com uma baixa, 55% do ordenado, para garantir que não há interrupção de rendimento na totalidade durante estes 15 dias.

Os pais estão também preocupados com o calendário de exames, mas admitem que é muito cedo para ter respostas e saber o que vai acontecer nesta matéria.

“Não me parece neste momento que possa haver uma resposta. Imaginemos que ficamos até junho em isolamento: os exames só podem ser feitos em agosto. Há aqui várias possibilidades, nós vamos tentar perceber isto. Também tentar perceber o que está a ser feito ao nível das escolas”, disse.