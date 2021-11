Os passageiros chegaram num dos voos procedentes da África do Sul.

O Instituto de Saúde Pública (RIVM) está a analisar este fim de semana as amostras recolhidas a 61 dos 624 passageiros que chegaram na sexta-feira de Joanesburgo e da Cidade do Cabo.

A investigação dos restantes testes positivos continua, pelo que os casos da nova variante podem aumentar.

As autoridades estão a apelar a todas as pessoas que regressaram da África do Sul nas duas últimas semanas para fazerem o teste de deteção da covid-19 e montaram um centro de testagem no aeroporto para cidadãos regressados da região.

Os testes são voluntários e as pessoas podem esperar os resultados, em isolamento, em casa.