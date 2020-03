Para já, segundo o presidente da Câmara, o aumento populacional não está a criar problemas de rutura no abastecimento de bens alimentares e de primeira necessidade, cujos estabelecimentos se mantêm abertos cumprindo as regras de segurança.

No âmbito do seu Plano de Contingência, o município está, desde o dia 13, a contactar telefonicamente os idosos que se encontram mais isolados nas aldeias do concelho, tendo ainda acionado um veículo sonorizado, que passará em todas as freguesias para prestar informações de alerta e de proteção à população.

A Câmara tem disponível uma Linha de Emergência Municipal COVID-19 (235 590 330), para onde a população poderá ligar a solicitar apoio no fornecimento ou transporte de bens e de medicamentos, que será atendido mediante validação do Gabinete de Ação Social do Município.

Face às orientações do Ministério da Educação e à suspensão das atividades letivas, a autarquia está também a garantir o fornecimento das refeições escolares aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública detentores do Escalão A, que o solicitem.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Dos casos confirmados, 894 estão a recuperar em casa e 126 estão internados, 26 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).