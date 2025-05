Em declarações à Agência France Presse (AFP), o administrador do território de Fizi, Sammy Kalonji, indicou que foram confirmadas pelo menos 104 mortes e “enormes danos materiais”.

Os habitantes da aldeia de Kasaba foram surpreendidos pelas inundações na madrugada de quinta para sexta-feira.

De acordo com as autoridades, as vítimas são, sobretudo, crianças e idosos.

Registaram-se também 28 feridos e 150 casas foram destruídas.

A aldeia de Kasaba só é acessível por via marítima e não tem cobertura de rede móvel.