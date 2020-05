No final da reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa, a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, alertou para a falta de recursos humanos especialistas no SNS, considerando "evidente que o SNS tem que sair reforçado desta crise sanitária" e prometendo que o partido se vai bater por um reforço no setor já no orçamento suplementar, discutido no parlamento a 19 de junho.

"No orçamento suplementar que vamos debater este tema para nós é incontornável, até porque não nos podemos esquecer que o estado social tem que intervir onde é efetivamente necessário. (...) Bem sabemos que o Estado não pode dar resposta a tudo mas nesta crise sanitária é fundamental que o Estado dê resposta sobretudo àqueles setores que são fundamentais, como o SNS", frisou a dirigente.

Inês Sousa Real alegou que questões relacionadas com o combate à pobreza "são estruturais" e têm que ser enquadradas no programa de retoma e recuperação da economia no país, esperando que o fundo de recuperação europeu anunciado pela Comissão Europeia ajude o país a nível do défice mas também "naquilo que tem que ser uma alteração estrutural dos investimentos do Estado".

Para o PAN, a fase do desconfinamento tem que ser feita "numa lógica não apenas do comportamento das pessoas mas também da monotorização efetiva", com "prevenção mais do que reação".