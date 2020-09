"Estou mesmo indecisa: às vezes acordo e penso: Ok, fico em Portugal, outras vezes Ok, Londres. Estou mesmo à espera da última resposta da minha faculdade, isso é que me vai fazer decidir. Se eles me disserem que vai ser tudo ‘online', é provável que fique em Portugal. Se disserem que vamos ter acesso ao estúdio, é muito provável que vá porque poder fazer experiências em estúdio faz a diferença”, explicou.

Teresa Arede, finalista de mestrado em Artes Plásticas na mesma universidade, também passou o confinamento em Londres e questiona-se sobre se deve voltar à cidade inglesa, onde construiu uma rede de contactos que lhe valeram alguns exposições.

"É sempre melhor ter um pé em Londres. A questão é ter um estúdio e as coisas serem caras em Londres. Não sei se vão haver tantas oportunidades”, confessou.

Mariana Fernandes, de 22 anos, finalista da licenciatura na Guildhall School of Music and Drama (GSMD), passou o confinamento na capital britânica para evitar colocar em risco a família em Portugal, e decidiu continuar os estudos, iniciando um mestrado em canto.

“A situação está tão complicada em termos artísticos e a maior parte das casas de espetáculos estão fechadas ou vão reabrir com capacidade mais pequena, por isso o mercado de trabalho vai ser muito mais competitivo e difícil, principalmente com alguém que está a sair de licenciatura neste momento”, explicou à Lusa.

O ensino vai ser feito pela Internet e algumas aulas individuais e de grupo vão ser presenciais, e até a entrada no edifício vai ser bastante mais restrita, impedindo o convívio social no café.

Bolseira da Fundação GDA, da Kathleen Trust e da própria universidade, a almadense conta com o apoio “financeiro e moral” da família e continua a receber o salário enquanto está em ‘lay-off’ pelo trabalho como assistente de sala de espetáculos, mas o futuro é incerto.

"Tenho estado a ensinar uma menina de sete anos e estou a candidatar-me a uma escola que dá aulas de música só ‘online’ para tentar compensar”, adiantou Mariana Fernandes, mantendo a esperança de fazer carreira em canto lírico.

Inês Reis, de 20 anos, que frequenta a mesma licenciatura e partilha a casa com Mariana Fernandes, também está a procurar outras opções profissionais e por isso decidiu avançar para um quarto ano de estudos.

"Este último ano é demasiado importante é demasiado para o meu curso para as qualificações com que vou ficar no futuro. Vou ter uma cadeira especial de técnicas de ensino e vai dar-me qualificação para poder ensinar ao nível superior. Tenho bastante interesse em ensinar já há algum tempo”, justificou.

Em alternativa, admitiu considerar explorar o interesse em línguas e dar aulas ou fazer traduções.

Passou o confinamento em Londres porque “é mais fácil trabalhar e estudar” na cidade, mas assistir às aulas pela Internet e fazer os trabalhos em casa, o que implica ensaios e exercícios de canto, pode ser um desafio.

"Uma vez bateram no teto quando eu estava a estudar. No início foi difícil, tivemos de nos coordenar com os vizinhos que também estão a trabalhar de casa. Foi uma questão de coordenar horários, eles são muito compreensivos”, disse Inês Reis, divertida.

Para Daniel Davis, finalista de Doutoramento em composição na GSMD, o confinamento em Londres foi ideal e conveniente para poder terminar a escrita da tese.

“Obrigou-me a ficar fechado em casa e concentrado, senão não sei se conseguiria acabar a tese a tempo. Ir ao parque, à escola, teatro ou cinema e outras distrações deixaram de existir e foi tudo focado na tese”, contou o lisboeta de 29 anos.

Outra vantagem é que a defesa de tese será feita pela Internet.

“Uma pessoa fica nervosa por estar na sala com os membros do júri. É mais relaxado fazer de casa, é menos intimidante”, acrescentou.

Porém, a pandemia resultou no cancelamento de vários concertos, ‘workshops’ e residências este ano e antevê menos oportunidades de trabalho, mas acredita que em Londres terá mais do que em Portugal.

"Fundações como Gulbenkian têm um fundo que vão financiando o programa de atividades. Mas a bilheteira permite fazer mais projetos. Vai ser mais complicado porque, como não têm esses fundos, é mais complexo. A London Philharmonic Orchestra passou de um orçamento de 16 milhões de libras (18 milhões de euros) para seis milhões de libras (sete milhões de euros)”, exemplificou.

João Menezes, que terminou a licenciatura na GSMD em guitarra elétrica, também decidiu ficar em Londres, apesar de as salas de concertos, onde esperava estar já a atuar este verão, continuarem fechadas no Reino Unido.

"Nesta altura tenho de me agarrar aquilo que me pode ajudar, que é dar aulas. Estou a dar muitas aulas ‘online' e algumas presenciais com distância de segurança ou o uso de máscara”, adiantou o sesimbrense de 27 anos à Lusa.

Assumindo-se um realista, resumiu: "As coisas podem ser mais caras aqui, mas também se ganha muito mais dinheiro. Seria contraprodutivo acabar a licenciatura e ir embora porque conheci aqui muitas pessoas e ia sair do país que está a dar-me trabalho”.

