Uma nota divulgada pelo parlamento regional menciona que esta decisão “foi concertada” entre os presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional, os líderes parlamentares das bancadas do PS, PSD, CDS e o deputado único do PCP.

O debate mensal com o governo madeirense que estava agendado para dia 18 tinha como tema a Educação.

“A medida está em consonância com os planos de contingência do Covid-19 elaborados pelo parlamento madeirense e pelas autoridades regionais”, salienta a informação emitida pela Assembleia da Madeira.

Ainda realça que os “órgãos de governo próprio da Madeira reforçam, assim, as medidas de prevenção tendo em conta a elevação do nível de alerta, quer a nível nacional quer a nível internacional”.

Também refere que, “na próxima semana, a marcação de plenários volta a ser analisada pela Conferência dos Representantes dos Partidos, mantendo-se o parlamento da Madeira em funcionamento, com restrições de visitas”.

Na Região Autónoma da Madeira, não há registo oficial de qualquer caso de infeção por Covid-19. As autoridades indicaram que há "quase uma centena de pessoas" que estão a ser acompanhadas de acordo com as regras previstas.

O novo coronavírus responsável pela Covid- 19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados, dos quais 107 estão internados.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O boletim de hoje indica que há 11 cadeias de transmissão ativas, quase o dobro das registadas na quinta-feira.

Dos 112 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 107 estão internados.

Entre os doentes internados estão os casos de um menino com menos de 10 anos e de 15 jovens entre os 10 e os 19 anos.