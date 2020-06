Este espaço municipal é dos mais procurados do Nordeste Transmontano por campistas de “uma dúzia” de nacionalidades e foi o risco da concentração de pessoas que levou a câmara a decidir não abrir o parque, como disse à Lusa o presidente, Fernando Barros.

“O parque tem muito risco porque vem muita gente de fora, há uma grande concentração, é 24 horas que se vive dentro do parque, partilham-se muitos serviços, locais, desde o bar, o restaurante, o mercado, instalações sanitárias”, sustentou.

O equipamento está inserido no Complexo Turístico do Peneireiro que desde há 30 anos tem fidelizado gerações de campistas a um espaço com 60 hectares, dotado de parque de merendas, parque infantil, piscina com restaurante, animais, espaços desportivos, loja de artesanato e produtos regionais e o "lago" da barragem.

O parque fechou durante o Estado de Emergência e o município decidiu não reabri-lo depois de auscultar várias entidades e atividades locais.