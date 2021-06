O despacho, publicado pelo Governo em Diário da República, determina a lista das competições desportivas profissionais internacionais, cuja participação exceciona os respetivos passageiros de voos com destino a Portugal continental do dever de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias, devido à pandemia de covid-19, “independentemente da origem dos respetivos participantes”.

“O presente despacho produz efeitos a partir das 00:00 do dia 28 de junho de 2021 e até às 23:59 do dia 11 de julho de 2021, podendo ser revisto em qualquer altura, em função da evolução da situação epidemiológica”, lê-se no diploma.

No mesmo despacho, o Governo atualiza a lista de países cujos cidadãos serão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal continental.

À lista de países, que incluía já a África do Sul, Brasil, Índia e Nepal, junta-se agora o Reino Unido, cujos cidadãos dali provenientes também deverão cumprir, após a entrada em Portugal continental, "um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde".

Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento "se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004", lê-se no despacho.

Relativamente aos participantes das competições desportivas profissionais internacionais que estão isentos de cumprir quarentena, no despacho é destacada a necessidade do cumprimento “de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de riscos de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras e orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)”.

Na lista de competições desportivas estão os jogos da seleção nacional de futebol sub-16 entre Portugal e Arménia, entre 28 e 30 de junho, em Lisboa e os jogos da seleção nacional futsal sub-19, entre 29 e 30 de junho, em Santarém.

E ainda a prova de motociclismo FIM CEV International Championship, que inclui o Campeonato do Mundo de Moto3 Júnior e Campeonato da Europa de Moto2, entre 3 e 4 de julho, em Portimão.

No ténis, está a prova ATP CH 50 Porto Open Masculinos, entre 28 de junho e 4 de julho, no Porto, o ITF Almada Masculinos, entre 5 e 11 de julho, em Almada, o ITF WOMEN'S 25, entre 5 e 11 de julho, em Lisboa.

No andebol, o estágio e jogo da seleção nacional A masculina, entre 5 e 10 de julho, em Melgaço e Caminha, o estágio e torneio internacional Garcicup da seleção nacional sub-19 masculina, entre 5 e 11 de julho, em Estarreja, e o Torneio Internacional de Clubes de andebol de praia, entre 2 e 4 de julho, na Nazaré.

Na lista está ainda integrada a prova de Vela Circuito GC 32Racing Tour, entre 30 de junho e 4 de julho, em Lagos, o Campeonato da Europa de Raceboard, entre 6 e 7 de julho, em Vilamoura, e o SB20 Nattions Trophy, entre 10 e 11 de julho.

A prova equestre Competição Saltos Internacional 2*a 1 de julho em Vilamoura e a Competição Saltos Internacional 2*, a 7 de julho, em Vilamoura.

No Tiro com Armas de Caça, está a prova Trap5, entre 30 de junho e 1 de julho, em Pevidém, o Campeonato de Portugal + Grand Prix Sport Fedecat, em 3 de julho, no Vale das Pedras e a prova de Tiro Grande Prémio Visconde de Fervença, em 9 e 10 de julho, em Barcelos.

Na lista está ainda a prova de golfe, European Girls Team Championship, entre 3 e 10 de julho, em Palmela, a prova de rugby Beach Rugby entre 3 e 4 de julho, na Figueira da Foz, o Campeonato da Europa de Polo Aquático Sub-15 masculinos, entre 4 e 11 de julho, em Loulé, a prova de ginástica Scalabis Cup - Torneio Internacional de Trampolins, entre 8 e 19 de julho, em Santarém, o Estágio Internacional de Boccia, entre 10 e 16 de julho, na Mealhada e a prova de aeromodelismo, o Troféu Ricardo Lima, a 3 de julho, na Trofa.