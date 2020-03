“No que diz respeito ao distrito de Aveiro, o PCP denuncia os vários atropelos aos direitos dos trabalhadores que algumas entidades patronais tentam implementar nesta fase, como a imposição de férias forçadas, a ameaça de faltas injustificadas ou o despedimento de trabalhadores”, denuncia um comunicado da DORAV, em que não precisa quais as entidades patronais em causa.

No mesmo comunicado, o PCP defende a urgência de “apoio, regrado e controlado, às Micro, Pequenas e Médias Empresas (mpmes) e aos pequenos e médios agricultores com linhas de financiamento próprias”, o que para os comunistas “permitirá o uso disciplinado dos recursos públicos, rejeitando lógicas de acumulação de capital com base em apoios do Estado”.

“O PCP reafirma a veemente rejeição a ataques a direitos e salários dos trabalhadores por parte do grande capital, cujo aproveitamento político e económico se poderá agora evidenciar”, conclui.