Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, afirmou que a sua bancada, durante este debate de atualidade, pretende "confrontar" a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, "com um conjunto de preocupações que têm surgido em relação a surtos de covid-19 em lares de idosos, mas também no que respeita ao processo de vacinação".

"Impõe-se a adoção de uma proposta que o PCP tem vindo a insistir desde maio do ano passado. Uma proposta no sentido de ser criada uma bolsa de recrutamento, no âmbito da Segurança Social, para trabalhadores em equipamentos, sejam lares, creches, jardins de infância ou instituição de pessoas com deficiência", referiu João Oliveira.

De acordo com o presidente da bancada comunista, num momento em que o país está a ser atingido por uma nova vaga de covid-19, "tem de existir capacidade de resposta, através do aumento do número de trabalhadores nas instituições que se encontram em dificuldade".

"Queremos dar a resposta necessária e o acompanhamento devido, evitando a sobrecarga dos serviços de saúde, sobretudo, quando a intervenção desses serviços não se revela necessária. Estamos preocupados com a situação existente ao nível epidémico com surtos a surgirem em diversos lares", apontou João Oliveira.

Na conferência de imprensa, o presidente do Grupo Parlamentar do PCP deixou várias críticas a atuação do Governo na resposta à prevenção da covid-19 nos lares de idosos.

"Há uma falência da solução das brigadas rápidas criadas pelo Governo, que é manifestamente insuficiente face aos problemas que estão a surgir nos lares, tendo como consequência a sobrecarga dos hospitais. Isto está a acontecer porque os idosos não têm condições para serem acompanhados devidamente nos respetivos lares", insistiu o líder da bancada comunista.