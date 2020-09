Em comunicado, o PCP/Madeira informa que “perante esta situação de despedimento coletivo de trabalhadores do Hotel Reid’s, tomará as seguintes medidas: requerer a presença urgente do secretário regional do Turismo e Cultura e da secretária regional para a Inclusão Social, para uma inquirição no parlamento sobre os apoios públicos ao setor turístico, que deveriam impedir despedimentos”.

Com esta iniciativa, o deputado único que representa os comunistas na Assembleia Legislativa da Madeira, Ricardo Lume, também pretende “convocar uma concentração de trabalhadores da hotelaria como forma de manifestação pública de protesto contra os despedimentos em curso no setor na Região Autónoma da Madeira”.

Segundo o partido, na base destas medidas está a “informação oficial do Hotel Reid’s de que está em curso um processo de despedimento coletivo".

“Esta situação, mais ainda por se verificar num dos hotéis de maior expressão histórico-turística na Madeira, constituí um alarmante sinal do agravamento da situação económica e social na Madeira”, pode ler-se na nota.