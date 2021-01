Numa pergunta enviada aos ministérios do Trabalho e Segurança Social e da Educação, através do parlamento, o grupo parlamentar comunista pergunta “como vai o Governo garantir as respostas necessárias às crianças e às famílias durante o período de confinamento”.

A bancada do PCP pergunta igualmente que “equipamentos de apoio à família e de actividades educativas e formativas, independentemente de se localizarem ou não em estabelecimentos escolares, podem continuar a funcionar”.

A situação “coloca dificuldades a milhares de crianças e suas famílias”, pois parte delas “não têm sequer vaga” em instituições públicas e “muitos pais e encarregados de educação têm de continuar a trabalhar presencialmente”, justificam as deputadas Ana Mesquita e Diana Ferreira.

Já hoje, a CGTP tinha interpelado o Governo sobre o encerramento de atividades de ocupação dos tempos livres (ATLs) e centros de explicações, que levou muitos trabalhadores a gastarem férias para cuidar dos filhos menores de 12 anos.

As medidas de confinamento geral para a contenção da pandemia da covid-19 que hoje entraram em vigor estão projetadas para vigorar um mês, mas o Governo vai reavaliá-las dentro de 15 dias.

Desta vez as escolas vão manter-se abertas, mas os ATL e centros de explicações encerram.