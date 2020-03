Em declarações à agência Lusa, fonte da direção do agrupamento indicou, cerca da meia-noite, que a situação está a ser "constantemente acompanhada e monitorizada", tendo sido contactada a Linha SNS 24, prevendo "para muito em breve que tudo fique resolvido".

"É naturalmente uma situação complicada. As crianças estão há muitas horas a aguardar, mas a situação está controlada. As crianças estão a ser acompanhadas por educadoras e auxiliares. Em nenhum momento faltou comida ou o que quer que seja", indicou à Lusa a diretora do agrupamento, Conceição Carneiro.

Pelo menos 23 crianças e seis adultos estão retidos no jardim de infância de Barroso, no concelho da Maia (Porto), porque uma criança poderá estar infetada com a doença Covid-19, disse à Lusa um elemento da associação de pais.