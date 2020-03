No âmbito feste plano, foi também criada uma linha telefónica de apoio psicológico às famílias.

Do lado dos apoios para a economia, anuncia-se a isenção do pagamento das tarifas de resíduos no período em que as empresas estiverem sem atividade. Também não será cobrada, nas mesmas circunstâncias, a taxa de disponibilidade e água e saneamento.

As empresas com uma faturação até 150 mil euros por ano poderão pagar as faturas da água de abril e maio, até seis prestações. Aquela tipologia de sociedades também ficará isenta de pagamento da derrama relativa a 2019.

Naquele plano prevê-se a isenção do pagamento das taxas de publicidade referentes a 2020 e os feirantes e vendedores ambulantes deixarão de estar sujeitos às taxas aplicáveis até ao final deste ano.

Deixará de haver em 2020 a cobrança das taxas de esplanadas e outros encargos relacionados com as licenças especiais de ruído.

Está, por outro lado, acautelada a criação de um centro de apoio às empresas, para promover a informação e o acesso às medidas extraordinárias anunciadas pelo Ministério da Economia.

A autarquia de Penafiel assinala, a terminar, que outras medidas estão a ser estudadas para período posterior à pandemia de Covid-19, com o objetivo de relançar a economia em setores mais afetados, nomeadamente o turismo e o comércio.