"Considerando a importância de todos os Parceiros da Rede Social Concelhia na intervenção direta e na proximidade com as pessoas, este Plano prevê uma articulação entre todas as entidades envolvidas, na otimização de recursos e eficiência da resposta, garantindo o acesso aos bens essenciais de forma célere, segura e sem riscos para a saúde", esclarece a autarquia, em nota divulgada hoje.

Na prática, o Plano passa por apoiar a população de Penela na entrega ao domicílio de géneros alimentares, medicamentos e bens de primeira necessidade, de modo a evitar a sua exposição à pandemia do COVID-19.

As pessoas que integrem estes grupos de risco podem ser sinalizadas através do telefone 239 561 180 e email: acao.social@cm-penela.pt.

"A entrega dos bens essenciais será feita em segurança e com a maior celeridade possível por colaboradores do município devidamente identificados, em viaturas com o logotipo do município. O motorista ou qualquer outro colaborador não pode efetuar as encomendas nem efetuar os pagamentos", adianta a autarquia.