“Na próxima quinzena não está prevista a proibição de circulação entre concelhos, seja à semana, seja ao fim de semana”, afirmou António Costa, numa conferência de imprensa em Lisboa e transmitida ‘online’, após uma reunião do Conselho de Ministros.

A proibição de circulação entre os 278 municípios do continente foi já aplicada por várias vezes no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

A medida está atualmente em vigor, neste período de Páscoa, desde a sexta-feira passada e até às 05:00 de segunda-feira.

Nos Açores, esta proibição vai também ser aplicada entre sexta-feira e domingo nos seis concelhos da ilha de São Miguel, alertando o Governo Regional que a regra se aplica a todos, residentes e turistas.

Na conferência de imprensa, António Costa confirmou as reaberturas previstas para a próxima segunda-feira no âmbito do plano de desconfinamento, como as dos centros de dia e equipamentos sociais para a área da deficiência, dos ginásios ou das esplanadas da restauração.

O primeiro-ministro afirmou que Portugal pode “dar o passo de avançar”, mas sublinhou que há 19 concelhos no continente acima do limiar de risco de incidência da covid-19, que podem não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo, dentro de duas semanas.

Dos 19 concelhos com maior incidência de casos, destacam-se Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, segundo os dados hoje divulgados.

A este grupo de 19 pertencem ainda os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo e Vimioso, que registam entre 120 e 240 casos por 100 mil habitantes.