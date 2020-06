O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) apelou à sensibilização da comunidade através de "campanhas claras" de prevenção da covid-19 em vez de se insistir na acusação a determinados grupos etários, nomeadamente os jovens.

No final da nona reunião entre partidos e epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, a deputada do PEV Mariana Silva disse ser necessária uma "mensagem de prevenção" em todo o país, para que as pessoas possam saber que comportamentos adotar em situações de socialização, essenciais para a saúde mental de todos e recusou acusações específicas.

"Não podemos acuar os jovens ou qualquer classe ou grupo etário desta questão que é a propagação do vírus mas sim fazer campanhas dedicadas e claras de como podemos voltar ao nosso dia a dia e à normalidade", vincou a dirigente.

Mariana Silva lembrou que "o vírus não passou" e por isso é necessário manter os comportamentos de prevenção e contenção.

O partido mostrou particular preocupação com a propagação do vírus em situações de coabitação, em lares ou em locais onde alguns trabalhadores podem permanecer temporariamente em serviço, salientando ainda que as regras de higiene e segurança nem sempre são cumpridas em ambiente laboral.

André Ventura, do Chega, salientou que quanto à região de Lisboa e Vale do Tejo subsistem ainda "grandes dúvidas" e uma "grande confusão" sobre as causas do aumento de novos casos, admitindo que "ninguém pode dizer que até os próprios especialistas compreendem com total plenitude o que se passa".