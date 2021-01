“Estamos a analisar qual a nossa posição, mas aquilo que dizemos desde o início é que confiamos nos técnicos de saúde que fizeram o plano de vacinação”, disse a deputada do PEV Mariana Silva em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos do parlamento.

Questionada sobre a vacinação de titulares de cargos políticos, a deputada não se manifestou contra ou a favor, mas disse que faria sentido se se tratassem de políticos que, devido à idade ou por serem doentes de risco, sejam considerados prioritários à semelhança das outras pessoas.

Os titulares de órgãos de soberania, deputados, funcionários da Assembleia da República, membros dos órgãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, assim como presidentes de câmara, enquanto responsáveis da proteção civil, vão começar a ser vacinados na próxima semana.

De acordo com um despacho, emitido na segunda-feira pelo primeiro-ministro e a que o Diário de Notícia teve acesso, também a Provedora da Justiça, os elementos do Conselho de Estado e a magistratura do Ministério Público também vão estar incluídos na vacinação que tem início na primeira semana de fevereiro.