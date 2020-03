O tenor espanhol Plácido Domingo está infetado com o novo coronavírus. Foi o próprio cantor, de 79 anos, que avançou a informação no Facebook.

"Sinto que é meu dever moral anunciar que tive um teste positivo para COVID-19, o coronavírus", escreveu este domingo Plácido Domingo nas redes sociais. O cantor de ópera decidiu fazer o teste após sentir febre e tosse, tendo os resultados comprovado a infeção com o SARS-CoV-2, responsável pela covid-19.

O cantor diz ainda que tanto ele com a família estão em isolamento.

Plácido Domingo pede a toda a gente que seja "extremamente cuidadosa", apelando a que sigam as indicações das autoridades: lavar as mãos com frequência, manter a distância. "Façam tudo para impedir que o vírus se espalhe e, acima de tudo, fiquem em casa se puderem!", escreve.

Juntos, podemos combater este vírus e parar a atual crise mundial, para que possamos regressar às nossas rotinas normais brevemente".

Há cerca de um mês, Plácido Domingo chegou às notícias depois de pedir perdão às vinte mulheres que o acusaram de assédio sexual nos Estados Unidos, após ter negado repetidamente as acusações e num momento em que um inquérito concluiu existir “comportamento inapropriado”.

Num inquérito publicado em agosto pela agência noticiosa Associated Press (AP), nove mulheres afirmaram terem sido assediadas pelo cantor a partir de finais da década de 1980. No mês seguinte, a AP divulgou um segundo inquérito referindo que outras 11 mulheres também revelaram terem sido vítimas de assédio.

Plácido Domingo, habituado a ovações por todo o mundo e que gravou mais de 100 álbuns, ficou desta forma sob a mira do movimento #MeToo, que nasceu na sequência das acusações contra o produtor de cinema Harvey Weinstein em outubro de 2017.

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram. Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.