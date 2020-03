O presidente do município, Jorge Vala, disse hoje à agência Lusa que quando for ativado o Plano Municipal de Emergência e forem constituídas as equipas dos bombeiros e dos militares da GNR, escaladas em permanência, a autarquia irá fornecer-lhes as refeições em regime de 'take away', à semelhança do que já sucede com os alunos dos escalões A e B e das pessoas mais carenciadas.

"Após a análise da atual situação da pandemia foi aprovado o Plano Operacional Municipal, que será ativado assim que seja detetado um caso de covid-19 em residentes do concelho. No caso de ativado o Plano Municipal de Emergência, o município irá fornecer as refeições aos bombeiros e GNR, de segunda a sexta-feira, uma vez que os restaurantes estão todos fechados", explicou.

O autarca salientou que a Câmara já está a fornecer as refeições aos alunos dos escalões A e B, que o solicitam, através das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), e às famílias carenciadas.